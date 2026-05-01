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RESGATE Chuvas: bombeiros resgatam 28 pessoas ilhadas em Cajueiro, Zona Norte do Recife De acordo com a corporação, todas estão ilesas

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) resgatou 28 pessoas ilhadas e em situação de risco por alagamentos no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife, em meio às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana na manhã desta sexta-feira (1º).

De acordo com a corporação, 22 pessoas foram resgatadas na rua Arão Botler. As outras seis foram na rua Antônio Tibúrcio. Todas estão ilesas. Equipes de salvamento e botes de resgate foram enviadas ao locais para seguir dando apoio. A reportagem também entrou em contato com a Defesa Civil, que informou que está apurando o caso.

Alerta vermelho

Recife, assim como toda a Região Metropolitana , Mata Norte e Mata Sul também está em alerta vermelho de chuvas válido até este sábado (2). A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

A capital pernambucana também está em estágio de atenção desde às 8h desta sexta-feira. De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), a população deve "seguir orientações das equipes e evitar situações de risco".

O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade". Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior volume na capital foi de 78,43 mm. Os dados foram acessados às 8h12.

"Quem precisar se deslocar pela cidade deve ficar atento às condições das vias e seguir as orientações da CTTU. Se estiver em área de risco, procure um local seguro ou um abrigo da Prefeitura. Já temos abrigos disponíveis para famílias em situação de risco e, se necessário, novos espaços serão abertos", completou o COP.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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