Chuvas: Cabo de Santo Agostinho adia retorno das aulas por problemas estruturais nas escolas

A- A+

Por conta das chuvas intensas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR), Cabo de Santo Agostinho suspendeu as aulas da rede municipal de ensino até esta sexta-feira (7). Com isso, as escolas retomarão as atividades na próxima segunda (10).

A decisão foi tomada após uma vistoria nas escolas municipais, que revelou diversos problemas estruturais "deixados pela gestão anterior", de acordo com a prefeitura. Com as chuvas, a situação piorou, o que inviabilizou o retorno das atividades escolares com segurança.

“A vistoria nas escolas mostrou que várias unidades apresentaram sérios problemas estruturais, dificultando o retorno seguro dos alunos e profissionais da educação. Por isso, optamos por adiar as aulas para garantir que todos sejam mantidos em segurança”, afirmou o prefeito Lula Cabral.

O município também registrou um acumulado de 136 mm de chuvas nas últimas 48 horas, com previsão de mais precipitações para os próximos dias.

Desde a madrugada da última quarta-feira, equipes da Defesa Civil, Limpeza Urbana e Trânsito estão em ação, monitorando pontos críticos e atuando para minimizar os transtornos causados pela chuva.

Problemas estruturais em escolas do Cabo de Santo Agostinho. - Foto: Gleibson Silva/Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

Aulas e serviços não essenciais suspensos

Por conta da renovação do alerta máximo, a Prefeitura do Recife também manteve a suspensão nas aulas da rede municipal de ensino. O cancelamento vale para todas as creches, escolas e unidades de ensino, nos turnos da manhã, tarde e noite.

“Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida”, diz o COP.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as aulas e atividades administrativas para o resto do dia desta quinta-feira (6).



A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) também suspendeu as aulas para a manhã desta quinta-feira. Para os turnos da tarde e noite, ainda não foi feito comunicado oficial.

A Universidade de Pernambuco (UPE) e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife confirmaram a suspensão no turno da manhã e informaram que uma nova atualização sobre o restante do dia será feita às 11h.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) suspendeu as aulas no Recife e também nos demais municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Os serviços não essenciais da PCR também permanecem suspensos nesta quinta-feira, bem como eventos culturais e esportivos.

O atendimento ambulatorial na rede municipal de saúde está suspenso e o funcionamento é normal nas unidades de pronto atendimento, maternidades e emergências.

O COP afirmou que segue monitorando toda a Cidade e orientou a população a ficar atenta aos canais oficiais da prefeitura.

Veja também