A- A+

ALERTA VERMELHO Chuvas: Canal do Fragoso transborda em Olinda, e população sofre com alagamentos nesta terça (7) A cidade, de acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi a mais atingida do estado pelas precipitações

Registros aéreos mostram ruas de Olinda completamente tomadas por água em grandes alagamentos durante as fortes chuvas da manhã desta terça-feira (7).



A cidade, de acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi a mais atingida do estado pelas precipitações, com um volume de 129,32 mm nas últimas 24 horas.

Em um dos registros, é possível ver mais um transbordamento do Canal do Fragoso, no bairro de Jardim Atlântico. Vale ressaltar que, na semana passada, o mesmo ponto já havia transbordado, com consequências diretas para a população olindense.

Outro ponto que chamou atenção foi o bairro de Ouro Preto, nas imediações da PE-15. Nas imagens, é possível identificar um carro ilhado na água, que também invadiu diversas vias.

Deslizamentos

Ainda nesta terça, a prefeitura da cidade confirmou cinco deslizamentos de barreira nos bairros de Águas Compridas, Fragoso e Alto Nova Olinda. Segundo a gestão, "não há registro de vítimas ou pessoas desalojadas até o momento".

Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver moradores da Rua Istambul, no bairro de Águas Compridas, tentando abrir caminho na lama deixada por um desses deslizamentos de barreira.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que uma força-tarefa com equipes da Defesa Civil do município e do estado atuam nos locais das ocorrências.

A gestão ainda informou que registrou o desabamento de muro no bairro de Jardim Fragoso e um caso de queda de árvores em Jardim Atlântico, sem registro de vítimas ou danos a imóveis.

"A gestão municipal dispõe de abrigo estruturado na Vila Olímpica, no bairro de Rio Doce, preparado para acolher famílias, caso necessário. A gestão municipal reforça que o acompanhamento das condições climáticas segue em tempo integral, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para garantir pronta resposta às ocorrências e oferecer suporte à população", completou, em nota.

Alerta vermelho

Nesta terça (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido também para a quarta-feira (8).



Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.

Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia. Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

Veja também