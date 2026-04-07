Chuvas: Canal do Fragoso transborda em Olinda, e população sofre com alagamentos nesta terça (7)
A cidade, de acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi a mais atingida do estado pelas precipitações
Registros aéreos mostram ruas de Olinda completamente tomadas por água em grandes alagamentos durante as fortes chuvas da manhã desta terça-feira (7).
A cidade, de acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi a mais atingida do estado pelas precipitações, com um volume de 129,32 mm nas últimas 24 horas.
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Em um dos registros, é possível ver mais um transbordamento do Canal do Fragoso, no bairro de Jardim Atlântico. Vale ressaltar que, na semana passada, o mesmo ponto já havia transbordado, com consequências diretas para a população olindense.
Outro ponto que chamou atenção foi o bairro de Ouro Preto, nas imediações da PE-15. Nas imagens, é possível identificar um carro ilhado na água, que também invadiu diversas vias.
Deslizamentos
Ainda nesta terça, a prefeitura da cidade confirmou cinco deslizamentos de barreira nos bairros de Águas Compridas, Fragoso e Alto Nova Olinda. Segundo a gestão, "não há registro de vítimas ou pessoas desalojadas até o momento".
Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver moradores da Rua Istambul, no bairro de Águas Compridas, tentando abrir caminho na lama deixada por um desses deslizamentos de barreira.
Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que uma força-tarefa com equipes da Defesa Civil do município e do estado atuam nos locais das ocorrências.
A gestão ainda informou que registrou o desabamento de muro no bairro de Jardim Fragoso e um caso de queda de árvores em Jardim Atlântico, sem registro de vítimas ou danos a imóveis.
"A gestão municipal dispõe de abrigo estruturado na Vila Olímpica, no bairro de Rio Doce, preparado para acolher famílias, caso necessário. A gestão municipal reforça que o acompanhamento das condições climáticas segue em tempo integral, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para garantir pronta resposta às ocorrências e oferecer suporte à população", completou, em nota.
Alerta vermelho
Nesta terça (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido também para a quarta-feira (8).
Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.
Orientações de segurança
Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia. Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.