CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: canal do Fragoso transborda em Olinda; ruas da cidade ficam alagadas Cidade acumula mais de 143 milímetros de chuva em 24 horas

Por conta das fortes chuvas que atingem a cidade desde o final da tarde de quarta-feira (14), o canal do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), transbordou. Nesta quinta-feira (15), diversas ruas do entorno estão alagadas.

A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu vias como a avenida Getúlio Vargas e as ruas Catulo da Paixão Cearense e Olegário Mariano e observou muita água acumulada.

Em Olinda, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acumulado passou dos 143 milímetros no pluviômetro de Jardim Fragoso.

Alerta laranja da Apac, indicando chuvas moderadas, segue válido até a noite desta quinta-feira.



