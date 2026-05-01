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CHUVAS EM PERNAMBUCO

Chuvas: canal transborda em Goiana, derruba parte de muro de escola e invade casas

Cidade foi a mais atingida pelas chuvas no estado e, nas últimas 24 horas, registrou um volume de 169,4 mm,

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Canal transborda em Goiana, derruba parte de muro de escola e invade casasCanal transborda em Goiana, derruba parte de muro de escola e invade casas - Foto: Prefeitura de Goiana/Divulgação

Parte do muro de uma escola em construção desabou após um canal em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, transbordar. A cidade foi a mais atingida pelas chuvas no estado e, nas últimas 24 horas, registrou um volume de 169,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a prefeitura da cidade, o canal que transbordou fica localizado no bairro da Boa Vista. Além do muro da escola, algumas casas próximas também foram afetadas pela água, o que exigiu a evacuação imediata dos imóveis.

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"Cinco famílias já foram acolhidas e estão alojadas na Escola Municipal IV Centenário, onde recebem o suporte necessário da gestão municipal", informou a prefeitura, em nota.

A gestão informou ainda que está supervisionando as áreas atingidas. "Novas informações e atualizações sobre o quadro das chuvas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura", completou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta vermelho
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para vermelho o alerta de chuvas moderada a forte para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte. O aviso é válido para esta sexta-feira (1º) e sábado (2). 

Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm. 

A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

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