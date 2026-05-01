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CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: canal transborda em Goiana, derruba parte de muro de escola e invade casas Cidade foi a mais atingida pelas chuvas no estado e, nas últimas 24 horas, registrou um volume de 169,4 mm,

Parte do muro de uma escola em construção desabou após um canal em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, transbordar. A cidade foi a mais atingida pelas chuvas no estado e, nas últimas 24 horas, registrou um volume de 169,4 mm, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a prefeitura da cidade, o canal que transbordou fica localizado no bairro da Boa Vista. Além do muro da escola, algumas casas próximas também foram afetadas pela água, o que exigiu a evacuação imediata dos imóveis.

"Cinco famílias já foram acolhidas e estão alojadas na Escola Municipal IV Centenário, onde recebem o suporte necessário da gestão municipal", informou a prefeitura, em nota.

A gestão informou ainda que está supervisionando as áreas atingidas. "Novas informações e atualizações sobre o quadro das chuvas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura", completou.

Alerta vermelho

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para vermelho o alerta de chuvas moderada a forte para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte. O aviso é válido para esta sexta-feira (1º) e sábado (2).

Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm.

A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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