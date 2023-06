Chuvas: candidatos podem remarcar agendamentos no Detran-PE; saiba como

A- A+

Por causa das fortes chuvas e transtornos no Recife e Região Metropolitana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) orienta candidatos com provas práticas ou teóricas ou exames médicos marcados para esta sexta-feira (30), em caso de não conseguirem chegar aos locais dos exames, a fazerem novo agendamento no site do departamento.

O Detran-PE afirma que os reagendamentos podem ser realizados sem custo.

"As atividades no órgão não foram canceladas, permanecem normais, no entanto, se o candidato não tiver condições de se deslocar, tem a opção de marcar nova data, conforme sua disponibilidade", explicou o Detran-PE.

Veja também

Mundo Julgamento em Londres sobre ouro da Venezuela volta ao ponto de partida