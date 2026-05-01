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Chuvas: carro fica preso em alagamento de canal em Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Ainda não há confirmação sobre o local exato do registro ou se alguém ficou ferido

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Carro fica preso em alagamento de canal em Jaboatão dos GuararapesCarro fica preso em alagamento de canal em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Instagram @jaboataoagora.noticias/Cortesia

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Um vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a Folha de Pernambuco mostra um carro preso em um alagamento em um canal no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, nesta sexta-feira (1º).

No vídeo, é possível ver o veículo inclinado e com a parte da frente submersa no alagamento. Algumas pessoas estão ao redor vendo a cena. 

As imagens mostram, ainda, a área tomada por uma grande quantidade de lixo. Esse acúmulo de dejetos tende a causar entupimento dos sistemas de escoamento, o que acarreta transbordamentos e alagamentos. 

Ainda não há confirmação sobre o local exato do registro ou se alguém ficou ferido. A reportagem procurou a prefeitura do município e aguarda retorno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta vermelho
Em alerta vermelho da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), Jaboatão dos Guararapes registrou grandes acúmulos de água. O maior deles foi na Muribeca, onde choveu 148,98 mm nas últimas 12 horas. Os dados constam no Painel de Monitoramento da pasta, e foram acessados às 13h51.

A cidade também emitiu alertas de perigo de deslizamento em áreas de morro. A Defesa Civil segue mobilizada no local. É possível acioná-los pelos telefones 0800.281.2099 ou 81991956625. Há ainda um sistema de monitoramento 24 horas das chuvas pela plataforma jaboatao.catavento-surya.com.

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