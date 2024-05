A- A+

TEMPO Chuvas causam alagamentos em diversos pontos da RMR; confira a previsão para as próximas horas De acordo com a APAC, as precipitações de volume entre moderado e forte deverão seguir até a terça-feira (7)

As fortes chuvas que começaram a atingir a Região Metropolitana do Recife na noite desta segunda-feira (6) já estão causando diversos pontos de alagamento em toda a RMR. Para as próximas horas, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de que o volume de precipitações se mantenha entre moderado e forte em quase todo o Estado.

De acordo com a APAC, a previsão também é válida para as Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Neste momento, Pernambuco está em "estado de atenção" por causa da chuva. As precipitações são causadas pela aproximação do sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste, que deverá se intensificar na madrugada e ao longo da terça-feira (7).

Na capital pernambucana, a previsão é de que a chuva tenha um volume de 50 mm nas próximas 12 horas. A recomendação da Defesa Civil é de que os moradores das áreas de risco permaneçam atentos. Em caso de necessidade, é possível entrar em contato com o órgão por meio do telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e a central está disponível 24 horas.

No Recife, alguns pontos de alagamento já são registrados no início da noite. O acúmulo da água já causa transtornos nos bairros do Pina, Boa Viagem, Ipsep, Ibura e Santo Amaro.



Em Olinda, moradores do entorno da PE-15 também já sofrem com o grande volume de chuva. Outros pontos de alagamento também foram observados nas cidades de Paulista e Abreu e Lima.



Confira previsão do tempo para Pernambuco nesta terça-feira (7):

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Máxima de 30º C e mínima de 22º C.

Mata Norte

Parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada a forte. Máxima de 30º C e mínima de 22º C.

Mata Sul

Nublado com chuva rápida em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada a forte. Máxima de 30º C e mínima de 22º C.

Agreste

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada a forte. Máxima de 29º C e mínima de 19º C.

Sertão

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada. Máxima de 33º C e mínima de 21º C.

Veja também

Rio Grande do Sul 'Vi a morte na minha frente': Após resistir, Lorena entrega sua casa às águas em Porto Alegre