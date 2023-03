A- A+

CLIMA Chuvas causam transtornos em cidades do Agreste e Sertão pernambucano Cidade que registrou o maior volume de água nas últimas 24 horas foi Itapetim, no Sertão

O fim de semana é de transtorno para quem vive em cidades no Agreste e Sertão, por causa das chuvas intensas que assolaram cidades de todas as mesorregiões de Pernambuco. Após alerta meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), feito no último sábado (18), a população enfrentou a força das águas e os prejuízos causados pelo mau tempo.

A cidade que registrou o maior volume de água nas últimas 24 horas foi Itapetim, no Sertão. O município já acumula cerca de 138,20mm de água, segundo levantamento da Apac. Em seguida vem Jatobá (125,60mm), Santa Cruz do Capibaribe (117,57mm), Caruaru (92,11mm), Pesqueira (86,47mm), Triunfo (62,10mm) e Santa Cruz da Baixa Verde (60,31mm).

O alerta de chuvas dado pela Agência é válido até o este domingo (19) e engloba também a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte.

