Chuvas causam transtornos na BR-232; PRF reporta deslizamentos e alagamentos na via

As chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (7) causam uma série de transtornos nas rodovias do estado. Na BR-232, uma das principais vias que ligam o interior à Região Metropolitana do Recife, houve deslizamentos, com a lama tomando as vias; alagamentos; queda de árvore e congestionamentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a lama tomou parte da BR-232 no KM 29, na altura de Moreno, na RMR; agentes da corporação atuam na limpeza do local. Por volta das 11h, a PRF também reportou um congestionamento de mais de um quilômetro nos KM 40 e 41 da 232, na altura de Vitória de Santo Antão, Mata Sul pernambucana.

Imagens compartilhadas pelo setor de comunicação da PRF por volta das 10h40 mostram uma fila de carros nas proximidades da entrada de Vitória, além de pontos de alagamento nas vias.

Árvore caída na BR-232, em Bonança, sentido agreste pic.twitter.com/A6INCXHdsn karol . bsky . social (@KarolAbq) July 7, 2023

BR-101 também é afetada

Ao longo da manhã, outros pontos de acúmulo de água foram reportados pela PRF; na BR-101, houve alagamentos nos KM 35, em Igarassu, próximo à fábrica da Heineken; KM 63, no Recife, na saída do Terminal da Macaxeira; KM 64, na altura da Iputinga, Zona Oeste da capital; KM 67, na Cidade Universitária; KM 73, após o Terminal Integrado do Barro; KM 80, em Jaboatão, sentido Recife; e no KM 151, em Ribeirão.

Alerta

A capital pernambucana entrou em estágio de alerta, com possibilidade de chuvas moderadas nesta sexta-feira. Diversos pontos de alagamento já podem ser identificados na cidade, e a orientação da Defesa Civil é que a população permaneça em casa ou, caso morem em áreas com risco de desabamento, os habitantes devem procurar abrigos ou locais seguros.



