CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: cidades da RMR registram mais de 30 mm em 12h; alerta da Apac vale até tarde desta terça (4) Associação dos sistemas Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) provoca as chuvas de intensidade moderada no Estado

As cidades de Igarassu, Abreu e Lima e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registraram mais de 30 milímetros de chuva nas 12 horas contabilizadas até 6h desta terça-feira (4). Os municípios tiveram os maiores acumulados de chuva no período em Pernambuco.

Os dados são do monitoramento das chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu alerta meteorológico na tarde de segunda-feira (3). O aviso é válido até a tarde desta terça-feira, na RMR, Zona da Mata e Agreste do Estado.

Segundo a Apac, a associação dos sistemas Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) provoca as chuvas de intensidade moderada.

Em Igarassu, as estações da Apac em Cruz de Rebouças contabilizaram 33,95 mm e 30,38 mm nas 12 horas contabilizadas até 6h desta terça-feira. Em Abreu e Lima, no mesmo período, choveu 31,57 mm. Em Paulista, o índice foi de 30,4 mm.

Confira onde mais choveu em Pernambuco:

Igarassu (Cruz de Rebouças 2) - 33,95 mm

Abreu e Lima - 31,57 mm

Paulista - 30,4 mm

Igarassu (Cruz de Rebouças) - 30,38 mm

Chã de Alegria - 25,79 mm

Camaragibe - 22,39 mm

Jaboatão dos Guararapes (Piedade) - 22,09 mm

Jaboatão dos Guararapes (Muribeca) - 20,89 mm

Moreno - 20,68 mm

Tracunhaém - 20 mm

* atualizado às 6h15 de terça-feira (4)

Previsão do tempo

Para esta terça-feira, a Apac prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da noite com intensidade fraca a moderada na Região Metropolitana do Recife. A temperatura deve variar entre 23ºC e 34ºC.

Mata Norte e Mata Sul: parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da noite com intensidade fraca a moderada. Temperatura entre 22ºC e 33ºC.

Agreste: parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca. Temperatura entre 19ºC e 31ºC.

Sertão e Sertão de São Francisco: parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca. Temperatura entre 21ºC e 34ºC.

Fernando de Noronha: parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da noite com intensidade fraca a moderada. Temperatura entre 26ºC e 32ºC.

