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Chuvas em Pernambuco Chuvas: cidades da RMR suspendem atividades escolares na manhã desta terça-feira (7) Olinda e Paulista tiveram os maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24 horas, com 199,3 mm e 110,0 mm, respectivamente

As fortes chuvas que vêm atingindo a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a segunda-feira (6) provocaram a suspensão das atividades escolares na manhã desta terça-feira (7) em algumas cidades.



Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os municípios de Olinda e Paulista tiveram os maiores volumes registrados nas últimas 24 horas, com 199,3 mm e 110,0 mm, respectivamente.

Em seguida, está o Cabo de Santo Agostinho, com 86 mm, e a Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, com 76,8 mm. Já o Recife acumula 75,9 mm até o momento.

A Apac emitiu o alerta vermelho para a RMR, Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).



Recife

Na capital pernambucana, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas pela Prefeitura do Recife no período da manhã desta terça-feira.



Olinda

A Prefeitura Municipal de Olinda informou que as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas nesta terça, em razão da continuidade das fortes chuvas.



Paulista

A Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Educação, divulgou que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas no turno da manhã desta terça-feira.

"A gestão municipal segue monitorando a situação e novas atualizações sobre o funcionamento das atividades escolares ao longo do dia serão comunicadas pelos canais oficiais da Prefeitura do Paulista", afirmou.

Cabo de Santo Agostinho

A Secretaria Municipal de Educação do Cabo de Santo Agostinho comunicou que as atividades escolares estão suspensas nesta terça-feira.

A pasta sugeriu que as atividades pedagógicas aconteçam de forma remota, caso seja possível para as instituições.

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