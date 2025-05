A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: cidades registram acumulados de mais de 100 milímetros; veja onde mais choveu em Pernambuco

Diversas cidades de Pernambuco acumulam índices de mais de 100 milímetros de chuvas nas 12 horas contabilizadas até 7h30 desta quarta-feira (21).

Parte do Estado está sob alerta vermelho de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale para Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste.

O Cabo de Santo Agostinho, na RMR, registra o maior volume de chuvas, com 175,36 milímetros na estação Charneca, segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).





Em Barreiros, na Mata Sul, o índice chegou a 147,44 mm na estação do Hospital Municipal. Os maiores índices na lista seguem com Escada (142,13 mm); Torrinha, no Cabo (139,40 mm); e Ipojuca (133,32 mm).

Na RMR, os índices também são altos. Em Jaboatão dos Guararapes, o acumulado alcançou 98,05 mm na estação Muribeca. Em Moreno, 70,91 mm; e no Recife, 48,8 mm, na estação Lagoa Encantada.

