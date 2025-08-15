Sex, 15 de Agosto

PERNAMBUCO

Chuvas: cidades registram acumulados de mais de 30 mm; alerta da Apac vale até fim desta sexta (15)

Goiana tem maior índice de chuvas nas primeiras seis horas do dia

Radar da Apac mostra regiões do estado sob muita instabilidade atmosféricaRadar da Apac mostra regiões do estado sob muita instabilidade atmosférica - Foto: Apac/Reprodução

A sexta-feira (15) começou com chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Em Goiana, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou 36,40 milímetros na estação de Ponta de Pedras. É o maior acumulado do estado nas primeiras seis horas do dia.

Na sequência, aparecem Paulista (33,22 mm), Olinda (27,12 mm), Itamaracá (23,39 mm) e o Recife (22,22 mm, na estação Campina do Barreto).

Leia também

• Apac emite alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes a partir da noite desta quinta (14)

• Alerta de chuvas: Inmet prevê até 50 mm nesta sexta-feira (15) em regiões de Pernambuco

A Apac emitiu na quinta-feira (14) alerta amarelo de chuvas, indicando a atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado. O fenômeno favorece a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade entre moderada e pontualmente forte.

Esse alerta vale até 23h40 desta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou aviso de chuvas fortes, válido até 23h59.
 

