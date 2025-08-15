Chuvas: cidades registram acumulados de mais de 30 mm; alerta da Apac vale até fim desta sexta (15)
Goiana tem maior índice de chuvas nas primeiras seis horas do dia
A sexta-feira (15) começou com chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Em Goiana, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou 36,40 milímetros na estação de Ponta de Pedras. É o maior acumulado do estado nas primeiras seis horas do dia.
Na sequência, aparecem Paulista (33,22 mm), Olinda (27,12 mm), Itamaracá (23,39 mm) e o Recife (22,22 mm, na estação Campina do Barreto).
A Apac emitiu na quinta-feira (14) alerta amarelo de chuvas, indicando a atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado. O fenômeno favorece a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade entre moderada e pontualmente forte.
Esse alerta vale até 23h40 desta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou aviso de chuvas fortes, válido até 23h59.