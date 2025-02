A- A+

Três cidades de Pernambuco ultrapassaram os 200 milímetros de chuvas nas 24 horas contabilizadas até 6h desta quinta-feira (5), segundo balanço da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Goiana, na Mata Norte, foi o local onde mais choveu no Estado nesse período, com 234 milímetros. A média mensal é de 118,1 mm e, portanto, em apenas 24 horas a cidade registrou quase o dobro do esperado para todo o mês de fevereiro.

Em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o índice chegou a 217,6 mm, ante média de 93,1 mm em fevereiro ou seja, na cidade choveu 132,2% a mais do que a média mensal em apenas 24 horas.

Em Abreu e Lima, também na RMR, o acumulado foi de 201,7 mm, 133,2% a mais do que os 86,5 mm apontados como esperados para todo fevereiro.

O Recife foi a quarta cidade de Pernambuco com maior total de chuvas, com 193,2 mm. E em Itapissuma, na RMR, o acumulado foi de 189,1 mm.

Confira onde mais choveu em Pernambuco

Goiana - 234 mm

Igarassu - 217,6 mm

Abreu e Lima - 201,7 mm

Recife - 193,2 mm

Itapissuma - 189,1 mm

Paulista - 183,01 mm

Olinda - 182,99 mm

Itambé - 174,95 mm

Jaboatão dos Guararapes - 157,34 mm

Condado - 156,7 mm

* atualizado às 7h

Veja também