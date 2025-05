A- A+

Recife Chuvas: com 167 mm em 24 horas, Recife soma 104 chamados, 29 quedas de árvores e segue em "atenção" Em 24 horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de maio na Capital

O Recife recebeu 104 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas, e registrou 29 quedas de árvores nas últimas horas por decorrência das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana.

Em 24 horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de maio na Capital. Foram 167 milímetros acumulados no medidor pluviômetro do bairro do Torreão, na Zona Norte da cidade.

Segundo o Centro de Operações da Capital (COP), o volume corresponde a 58% da média histórica para o mês de maio, que é de 286 mm. Em abril, choveu apenas 78 mm no Recife.

Foram registradas 29 quedas de árvores na cidade, sendo 23 delas já atendidas e as demais em atendimento.

A recomendação do COP é que a população evite deslocamentos e permaneça em casa, com exceção dos moradores de áreas de risco, que devem permanecer atentos e acionar a Defesa Civil do Recife em caso de necessidade.

Estágio de atenção

O Recife continua em estágio de "atenção" por registar ocorrências e alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica, como alagamentos ou congestionamentos.

Por esse motivo, a cidade suspendeu os serviços não essenciais, como as aulas da rede municipal.

"A decisão se deve ao acumulado das chuvas desde ontem e à previsão de continuidade das precipitações durante o dia", destacou o COP.

O Centro de Operações do Recife também atualizou os pontos de alagamento na Capital. Confira:

- Av. Dom Helder Câmara - Próximo à entrada do Ibura

- Av. Eng. Abdias de Carvalho x Av. do Forte - sentido centro

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes

- Av. Recife x Av. João Cabral de Melo Neto - sentido centro

- Av Dois Rios

- Av. Dr. José Rufino - ao lado do Colégio Visão

- Rua do Acre - ao lado do Mercado Público de Afogados.

Ação Inverno 2025

A Prefeitura do Recife informou que, este ano, destinará R$ 322,9 milhões para viabilizar um conjunto de obras, como intervenções no Rio Tejipió, construção de reservatórios de água na região da Imbiribeira, contenção de encostas, urbanização de comunidades afetadas pelas chuvas e mitigação de pontos críticos de alagamento.



