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ALERTA Chuvas: com volume superior a 40 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (12) Nas últimas 12h, o município de Paulista já havia recebido um volume de 44,13 mm

Em estado de observação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a Região Metropolitana do Recife (RMR) foi a mais afetada pelas chuvas em Pernambuco na madrugada e manhã desta terça-feira (12).

Nas últimas 12h, o município de Paulista já havia recebido um volume de 44,13 mm. A lista segue com Olinda, mais precisamente no bairro de Ouro Preto, onde a agência registrou 32,3 mm.

Recife aparece em quarto, com maior acumulado no bairro do Pina, na Zona Sul, com 27,59 mm. Na capital pernambucana, no entanto, foram registrados mais de 20 mm em diversos bairros, como Torreão e Campina do Barreto, na Zona Norte.

Segundo o Centro de Operações do Recife (COP), inclusive, a capital também registrou pontos de alagamento na Av. Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, na Av. Eng. Abdias de Carvalho, nos Torrões, e na rua do Acre, em Afogados.

A lista continua com Igarassu, com 14,99 mm, e Jaboatão dos Guararapes, onde o acumulado foi de 14,77 mm. Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 6h26.

Alertas de chuva

A RMR, assim como o Agreste, Mata Norte e Mata Sul do estado, está em alerta amarelo da Apac de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte. O aviso foi emitido na noite da segunda-feira (11) e é válido para toda esta terça.

Segundo a agência, as precipitações são provocadas por "um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) deve favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada e, em alguns momentos, forte ao longo do litoral pernambucano". Até a publicação da matéria, não houve atualização do aviso da Apac.

Há, ainda, um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com grau de intensidade de "perigo" de precipitações intensas, válido até às 23h59 da terça-feira.



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