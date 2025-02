Chuvas: Compesa suspende fornecimento de água em áreas de morro do Recife e mais seis cidades

A- A+

Devidos às fortes chuvas, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) acionou o Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro da Região Metropolitana do Recife.



Com isso, o fornecimento de água foi suspenso em áreas de morro e em localidades planas que são atendidas pelos sistemas situados em pontos considerados de risco.



A suspensão atinge localidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana e Camaragibe.

"Essa medida preventiva é adotada para a segurança da população, uma vez que as chuvas intensas aumentam a saturação do solo, o que pode ocasionar danos às tubulações de água", afirmou a Compesa.



Ainda segundo a Companhia, a decisão foi embasada em informações repassadas pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

"A retomada da distribuição acontecerá com a diminuição da chuva, mediante a avaliação técnica pelas equipes da Compesa. A normalização do fornecimento ocorrerá de acordo com o calendário de cada área", destacou.

Confira áreas afetadas:

Recife: Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, COHAB, Coqueiral, Córrego do Jenipapo, Dois Unidos, Guabiraba, Jordão, Lagoa Encantada, Linha do Tiro, Macaxeira, Milagres, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Pacheco, Passarinho (Recife), Peixinho, Sítio dos Pintos (Dois Irmãos), Três Carneiros, UR 07 Várzea, URs 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, Vasco da Gama.

Jaboatão dos Guararapes: Alto do Vento, Cascata, Cavaleiro, Curado 1, parte do Curado IV e Curado V, Centro, Dois Carneiros, Floriano, Jardim Jordão, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, URs 06 e 11, Vila Rica e Zumbi do Pacheco.



Olinda: Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Cajueiro, Alto do Sol Nascente, Amaro Branco, Bonifácio Jansen, Bonsucesso, Bultrins, Córrego do Gibraltar, Guadalupe, Monte, V8 e Varadouro.



Camaragibe: Alberto Maia, Aldeia, Alto Santo Antônio, Areeiro, Sítio Fantainha, Tabatinga e Vera Cruz.



Paulista: Maranguape 1 (parte) e Jardim Paulista.



Abreu e Lima: Alto São Miguel.



Goiana: Ponta de Pedras.

