Chuvas comprometem abastecimento de água em 21 municípios de Pernambuco; confira locais afetados

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e as Matas Sul e Norte de Pernambuco provocaram a suspensão ou redução do abastecimento de água em 21 municípios do estado.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), 29 sistemas de abastecimento foram paralisados nesta quarta-feira (21).

Entre os principais fatores para a interrupção estão o acionamento do Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro da RMR, a baixa qualidade da água dos mananciais e a falta de energia elétrica nas unidades.

Protocolo de Segurança

Sete sistemas de abastecimento foram desativados por causa do Protocolo de Segurança, que é acionado sempre que o volume de chuvas ultrapassa 100 mm em curto intervalo de tempo, com risco para áreas de morro.

A medida, adotada com base em dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e das defesas civis, visa a prevenir acidentes.

Confira os locais com abastecimento suspenso por segurança:

Jaboatão dos Guararapes: Jardim Jordão e Campo de Flamengo;

Recife: Jordão e Ibura;

Goiana: Ponta de Pedras;

Baixa qualidade da água

Outros 16 sistemas tiveram a operação suspensa devido à deterioração da qualidade da água dos mananciais. Veja os locais afetados:

Vitória de Santo Antão (redução de vazão);

Camaragibe: Vera Cruz;

Jaboatão dos Guararapes: Muribequinha;

Ipojuca: Porto de Galinhas;

Moreno: Centro e Bonança;

Itaquitinga;



Timbaúba;



Primavera;



Aliança;



Vicência;



Macaparana;



Machados;

Escada: Centro e Frexeiras;

Sairé;

Bezerros: redução de vazão;

Falta de energia elétrica

Seis sistemas foram impactados pela interrupção do fornecimento de energia. São eles: São Lourenço da Mata (redução de vazão), Machados, Pesqueira, Sairé, Cupira e Lagoa dos Gatos.

Chuvas intensas

Segundo boletim da Apac, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Triunfo (187,31 mm), Cabo de Santo Agostinho (183,05 mm), Barreiros (158,66 mm), Escada (152,23 mm) e Ipojuca (142,02 mm).



Monitoramento

A Compesa informou que mantém plantão permanente para atendimento de ocorrências e monitora as previsões meteorológicas em conjunto com as defesas civis municipais e estadual.

