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ALERTA Chuvas: condutores tentam passar em áreas de alagamento em Olinda; vídeo mostra idoso em risco Olinda teve um acumulado de 176,14 mm nas últimas 12 horas no bairro de Ouro Preto

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Vídeos que circulam nas redes sociais e foram compartilhados com a Folha de Pernambuco mostram situações de risco para condutores e pedestres em Olinda, nesta sexta-feira (1º), em meio às fortes chuvas.

Em um dos vídeos, é possível ver um idoso, que não teve nome ou idade revelados, tentando passar a pé carregando uma bicicleta por uma área de alagamento na PE-015, no bairro de Ouro Preto. O ponto estava cheio porque fica ao lado do Canal do Fragoso, que, mais uma vez, transbordou.

Em seguida, um caminhão passa pela mesma área. Isso causa o aumento do volume da água, que antes estava na altura da cintura do homem e, na passagem do veículo, chega a subir até o seu peito. O idoso consegue se equilibrar e segue andando.

A situação oferece grande risco, já que a força da água poderia ter derrubado o idoso em meio ao alagamento. Vale ressaltar que, em caso de transbordamentos, o indicado é evitar ao máximo a área para que nenhum incidente ocorra.

Alerta vermelho

Em alerta vermelho da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), Olinda teve um acumulado de 176,14 mm nas últimas 12 horas justamente no bairro de Ouro Preto. Os dados constam no Painel de Monitoramento da pasta, e foram acessados às 13h51.

Olinda também registrou três deslizamentos de barreira: dois pontos no Alto da Bondade e um na Estrada do Passarinho. Ainda não há confirmação de vítimas feridas ou fatais, mas abrigos foram disponibilizados para famílias afetadas.

"Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números: 0800 081 0060 e (81) 99266-5307", informou a prefeitura.

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