CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: confira a tábua de marés no Recife nesta quinta-feira (6) De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), que renovou estágio de alerta máximo por conta do temporal, a maré irá alcançar a alta nesta quinta-feira às 10h34

Em dia de alerta de chuvas no Recife, como esta quinta-feira (6), cresce a preocupação com o nível da maré.

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), que renovou estágio de alerta máximo por conta do temporal, a maré irá alcançar a alta nesta quinta-feira às 10h34, quando chegará a 1,77 m.

A maré irá alcançar novo ponto baixo às 17h08, com 0,73 m. No fim da noite, às 23h31, sobe novamente, para 1,79 m.

Esta quinta-feira começou com menos chuva do que a registrada na quarta-feira (5). O máximo, nas três horas contadas até 7h30, foi no bairro da Imbiribeira, com 6,1 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovaram alertas de chuvas para o Recife e outras regiões do Estado. Os avisos valem até esta manhã de quinta-feira.

O COP segue monitorando toda a Cidade e orientou a população a ficar atenta aos canais oficiais da prefeitura.

Veja a tábua de maré desta quinta-feira:

4h25 - 0,83 m

10h34 - 1,77 m

17h08 - 0,73 m

23h31 - 1,79 m

