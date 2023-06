Chuvas continuam, e Apac emite alerta para RMR e Zona da Mata; saiba onde mais choveu

A- A+

Com a expectativa de continuidade de acumulados de chuva com intensidade até moderadas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de estado de observação para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul.

De acordo com a agência, o aviso meteorológico, de nível amarelo, vale até 17h54 desta quinta-feira (29). Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a ocorrência de muita chuva até segunda-feira (3) na região litorânea do Estado.

O estado de observação do alerta aponta para chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos. Os acumulados podem passar dos 30 mm.

Monitoramento em tempo real da Apac mostra que cidades do Agreste e da Mata registraram os maiores acumulados de chuva nas 24 horas contabilizadas até 6h desta quinta.

Em São Vicente Férrer, no Agreste, os pluviômetros chegaram a contar 33,37 mm. Já em Ferreiros, na Zona da Mata Norte, o acumulado no mesmo período foi de 29,41 mm. Em São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul, o índice ficou em 28,17 mm.

No Recife, estações da Apac na Zona Norte contabilizaram a maior quantidade de chuvas: Alto do Mandú (26,03 mm) e UFRPE , que fica no bairro de Dois Irmãos (24,25 mm).

Saiba onde mais choveu no Estado

São Vicente Férrer - 33,37 mm

Ferreiros - 29,41 mm

São José da Coroa Grande - 28,17 mm

Cabo de Santo Agostinho - 27,79 mm

Camutanga - 27,56 mm

Vicência - 26,39 mm

Alto do Mandú, Recife - 26,03 mm

Buenos Aires - 25,90 mm

Moreno - 25,78 mm

Bonito - 25,04 mm

*dados levantados às 6h30 de 29/06/2023

Recife

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), a cidade está em estágio de mobilização — ou seja, ainda não há ocorrências significativas, mas existe a probabilidade de alteração da situação meteorológica com impacto na rotina.

A maré atingiu seu ponto mais baixo, de 0,7 m, às 6h24 e irá chegar ao pico de 2,0 m às 12h36, tendo novamente baixa às 18h56, com 0,6 m.

O COP destaca também que o tempo permanece instável no Recife e áreas de nebulosidade sobre o oceano se deslocam em direção ao continente, o que irá favorecer para que as chuvas fracas persistam no decorrer da manhã da quinta-feira, com intensidade moderada em pontos isolados.

A tendência é que as chuvas diminuam de intensidade no final da manhã e início da tarde, voltando a ter maior intensidade no final da tarde.



