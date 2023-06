A- A+

Previsão Madrugada e primeiras horas da segunda-feira (12) continuarão com pancadas de chuvas, diz Apac Na cidade do Recife, a previsão indica possibilidade de chuvas moderadas a forte nas próximas 24 horas, podendo chegar a 100mm

A previsão do tempo para estta segunda-feira na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de que o tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade moderada.

Para a noite deste domingo (11), é de que também seja nublado com pancadas de chuva e intensidade moderada a forte. De acordo com a Apac, a previsão "indica a aproximação de uma convergência de umidade proveniente do Oceano Atlântico".

Na cidade do Recife, a previsão indica possibilidade de chuvas moderadas a forte nas próximas 24 horas, podendo chegar a 100mm. A situação é de médio risco para a população que, dependendo da localização, pode ter sua rotina impactada.

