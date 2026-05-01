Chuvas: COP renova estágio de alerta no Recife; volume supera 100 mm nas últimas 12 horas
Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana
O Recife entrou em estágio de alerta às 10h desta sexta-feira (1º) por conta da continuidade das fortes chuvas na capital. O aviso foi emitido pelo Centro de Operações do Recife (COP), e é uma atualização mais grave do estado de atenção emitido mais cedo, às 8h.
"A intensificação das chuvas impactou a rotina da cidade. Para se proteger, siga as orientações das nossas equipes, que estão nas ruas trabalhando para prevenir perdas e proteger a população", afirmou o COP.
Nas últimas 12 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital registrou um volume de 111,3 mm. Os dados foram acessados às 10h24.
Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o resgate de 28 pessoas ilhadas no bairro de Cajueiro, Zona Oeste da cidade. Todas estão ilesas.
O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade".
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Alerta vermelho
Recife, assim como toda a Região Metropolitana , Mata Norte e Mata Sul também está em alerta vermelho de chuvas válido até este sábado (2). A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.
Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).