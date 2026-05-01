A- A+

RECIFE Chuvas: COP renova estágio de alerta no Recife; volume supera 100 mm nas últimas 12 horas Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana

O Recife entrou em estágio de alerta às 10h desta sexta-feira (1º) por conta da continuidade das fortes chuvas na capital. O aviso foi emitido pelo Centro de Operações do Recife (COP), e é uma atualização mais grave do estado de atenção emitido mais cedo, às 8h.

"A intensificação das chuvas impactou a rotina da cidade. Para se proteger, siga as orientações das nossas equipes, que estão nas ruas trabalhando para prevenir perdas e proteger a população", afirmou o COP.



Nas últimas 12 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital registrou um volume de 111,3 mm. Os dados foram acessados às 10h24.

Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o resgate de 28 pessoas ilhadas no bairro de Cajueiro, Zona Oeste da cidade. Todas estão ilesas.

O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade".

Alerta vermelho

Recife, assim como toda a Região Metropolitana , Mata Norte e Mata Sul também está em alerta vermelho de chuvas válido até este sábado (2). A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja também