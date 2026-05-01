Sex, 01 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta01/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECIFE

Chuvas: COP renova estágio de alerta no Recife; volume supera 100 mm nas últimas 12 horas

Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana

Reportar Erro
COP renova estágio de alerta no RecifeCOP renova estágio de alerta no Recife - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

O Recife entrou em estágio de alerta às 10h desta sexta-feira (1º) por conta da continuidade das fortes chuvas na capital. O aviso foi emitido pelo Centro de Operações do Recife (COP), e é uma atualização mais grave do estado de atenção emitido mais cedo, às 8h.

"A intensificação das chuvas impactou a rotina da cidade. Para se proteger, siga as orientações das nossas equipes, que estão nas ruas trabalhando para prevenir perdas e proteger a população", afirmou o COP.

Nas últimas 12 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital registrou um volume de 111,3 mm. Os dados foram acessados às 10h24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Até o momento, já há registro de alagamentos em diversas vias da capital pernambucana. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o resgate de 28 pessoas ilhadas no bairro de Cajueiro, Zona Oeste da cidade. Todas estão ilesas.

O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade".

Leia também

• Chuvas: bombeiros resgatam 28 pessoas ilhadas em Cajueiro, Zona Norte do Recife

• Ato dos trabalhadores no Recife é adiado por causa das chuvas

• Chuvas: Timbaúba decreta situação de emergência; Apac alerta possibilidade de inundação de rio

Alerta vermelho
Recife, assim como toda a Região Metropolitana , Mata Norte e Mata Sul também está em alerta vermelho de chuvas válido até este sábado (2). A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter