FATALIDADE Chuvas: corpo é resgatado pelos bombeiros em córrego de Camaragibe; suspeita é de afogamento Corporação foi acionada por populares para realizar resgate do corpo que estava boiando no local

Um corpo de um homem - que ainda não foi identificado - foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta quarta-feira (5) na Região Metropolitana do Recife. O homem foi localizado nas imediações de um córrego no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe.

De acordo com moradores do local, o corpo estava boiando em um córrego no final da tarde. A suspeita é de que a vítima tenha se afogado após ser arrastada pela correnteza causada pelas chuvas intensas que caem na Região Metropolitana do Recife.

Segundo os bombeiros, o corpo foi resgatado e entregue aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco.

Outros dois corpos foram resgatados no Recife

Também na tarde desta quarta, um outro corpo foi resgatado pelos Bombeiros no bairro da Estância, na Zona Oeste do Recife. A suspeita também é de afogamento.



Ainda na manhã desta quarta (5), um homem foi encontrado morto em um dos alagamentos que se formaram na capital pernambucana.

Segundo o Samu, que foi acionado para realizar o resgate, a suspeita é de que o óbito tenha sido causado por um choque elétrico.

Alerta de chuvas moderadas a fortes é renovado pela Apac

No final da tarde desta quarta a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o aviso de alerta laranja.



Segundo a agência, a previsão do tempo indica a continuidade de "pancadas de chuva com intensidade moderada a, pontualmente, forte na noite desta quarta, além da madrugada e primeiras horas das manhã desta quinta-feira (6)".

O comunicado é válido para as seguintes regiões:

Região Metropolitana do Recife;

Zona da Mata Norte;

Zona da Mata Sul;

Agreste.

Confira o alerta emitido pela Apac:

