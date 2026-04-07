Chuvas de moderada a forte devem continuar nesta quarta (8); confira tendência para os próximos dias
Aviso vermelho de estado de alerta segue válido até a quarta-feira (8)
As chuvas devem continuar em Pernambuco nos próximos dias, é o que aponta a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Um aviso vermelho de estado de alerta foi emitido e segue válido até a quarta-feira (8), indicando continuidade das chuvas.
O alerta é emitido quando há previsão de condição extrema de fenômenos meteorológicos com risco muito alto e intensidade excepcional.
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Para esta quarta (8), as precipitações com maior intensidade - de moderada a forte - devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul do estado.
Na quinta-feira (9), a tendência aponta para chuvas de fraca a moderada em todas as regiões de Pernambuco. A previsão segue a mesma na sexta (10), exceto para o Sertão do São Francisco, onde é esperada precipitação fraca.
Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Quarta-feira (8/4)
Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte
Mata Sul: Moderada a forte
Mata Norte: Moderada a forte
Agreste: Moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca a moderada
Quinta-feira (9/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca a moderada
Sexta-feira (10/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca.