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Pernambuco Chuvas de moderada a forte devem continuar nesta quarta (8); confira tendência para os próximos dias Aviso vermelho de estado de alerta segue válido até a quarta-feira (8)

As chuvas devem continuar em Pernambuco nos próximos dias, é o que aponta a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Um aviso vermelho de estado de alerta foi emitido e segue válido até a quarta-feira (8), indicando continuidade das chuvas.

O alerta é emitido quando há previsão de condição extrema de fenômenos meteorológicos com risco muito alto e intensidade excepcional.

Para esta quarta (8), as precipitações com maior intensidade - de moderada a forte - devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul do estado.

Na quinta-feira (9), a tendência aponta para chuvas de fraca a moderada em todas as regiões de Pernambuco. A previsão segue a mesma na sexta (10), exceto para o Sertão do São Francisco, onde é esperada precipitação fraca.



Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:

Quarta-feira (8/4)

Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte

Mata Sul: Moderada a forte

Mata Norte: Moderada a forte

Agreste: Moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca a moderada

Quinta-feira (9/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca a moderada

Sexta-feira (10/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca.

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