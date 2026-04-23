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Plantão permanente Com a previsão de chuvas intensas, Defesa Civil do Recife orienta moradores de locais de risco A Apac divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), um alerta de chuvas moderadas para o Estado

Com a previsão de chuvas moderadas e pontualmente fortes em algumas regiões de Pernambuco até esta sexta-feira (24), a Defesa Civil do Recife divulgou orientações para a população em situação de risco.

"A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036-4873. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão", orientou em nota.

A capital pernambucana registra o maior acumulado de chuvas do Estado, com 64,77mm de chuvas acumulados nas últimas 24 horas.

O segundo maior acumulado de chuvas do dia fica com Palmares, na Zona da Mata Sul, com 43,52 mm acumulados. Na sequência, a cidade com maior acumulado de chuvas é Ipojuca, também na Zona da Mata Sul, com 38,03mm.

Válida até 13h desta sexta-feira, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte no período da noite, madrugada e primeiras horas da manhã da sexta-feira (24).

O aviso meteorológico é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Fernando de Noronha.

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