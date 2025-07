Chuvas deixam 221 mortos no Paquistão desde o fim de junho

A- A+

As chuvas torrenciais de uma temporada de monções incomum provocaram 221 mortes no Paquistão desde o final de junho, incluindo mais de 100 crianças, informou nesta terça-feira (22) o governo.

As monções, que vão de junho a setembro, são vitais no sul da Ásia porque fornecem entre 70 e 80% das precipitações anuais, mas também costumam provocar inundações devastadoras.

Este ano, as chuvas torrenciais começaram mais cedo do que o habitual, afirmou uma porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres do Paquistão.

"Balanços de vítimas humanas como estes geralmente são observados em agosto, o que torna esta temporada incomum", acrescentou.

Entre as 221 pessoas falecidas desde 26 de junho em inundações repentinas, desabamento de edifícios e outros incidentes, "104 eram crianças e 40 mulheres", destacou.

Nesta terça-feira, as autoridades da região de Gilgit-Baltistão, no norte, anunciaram a morte de três pessoas em um deslizamento de terra na segunda-feira em uma estrada montanhosa.

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e seus 225 milhões de habitantes estão frequentemente expostos a fenômenos meteorológicos cada vez mais extremos.

Durante a temporada de monções de 2022, um terço do país ficou inundado, com mais de 33 milhões de pessoas obrigadas a abandonar suas casas. Quase 1.700 pessoas morreram e grande parte da colheita agrícola do ano foi perdida.

