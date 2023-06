Chuvas deixam 25 desabrigados ou desalojados em Pernambuco, diz Codecipe

A- A+

Vinte e cinco pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas por causa das chuvas que caem em Pernambuco, segundo balanço divulgado no início da tarde desta sexta-feira (30), pela Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe).

Previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica a continuidade das precipitações no Estado durante o fim de semana.

As ocorrências que geraram desalojados e desabrigados foram nas cidades de Ipojuca, no Litoral Sul; e Tracunhaém e Itambé, na Zona da Mata Norte.

Em Ipojuca, um deslizamento de terra levou à desocupação de dois imóveis, e oito pessoas ficaram desabrigadas. Segundo a Codecipe, todos foram levados para a antiga Secretaria de Assistência Social do município. Não houve danos materais.

Já em Tracunhaém, um alagamento atingiu quatro imóveis, e 16 pessoas ficaram desalojadas nesse caso, os moradores se dirigem a residências de outras pessoas, como parentes, por exemplo.

Em Itambé, um movimento de massa gerou o desabamento de uma casa e uma pessoa ficou desalojada. Segundo a Codecipe, o morador, que não estava no local, foi encaminhado para assistência municipal.

Ao todo, 13 ocorrências foram atendidas pela Codecipe ao longo da manhã desta sexta-feira, sendo seis de deslizamentos, cinco de alagamentos e duas de queda de árvores.

Onde mais choveu

Entre 7h e 13h, o bairro do Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife, contabilizou o maior acumulado de chuvas no Estado: 60,8 mm.

Em Jaboatão dos Guararapes, a chuva chegou a 38,8 mm no mesmo período, no bairro do Curado II. Em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, o índice foi de 37,8 mm.

