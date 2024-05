Chuvas deixam 30 cidades em estado de emergência e uma em calamidade no Maranhão 

A- A+

O Maranhão tem 30 cidades em estado de emergência e uma em estado de calamidade pública por conta de fortes chuvas que estão sendo registradas nesta semana. Até esta quarta-feira (8), a Defesa Civil havia informado que 1.031 famílias estão desabrigadas e outras 2.909 desalojadas, segundo o Imirante.com e o O Imparcial, veículos locais de comunicação.

As cidades atingidas por inundações que estão em estado de emergência são: Anapurus, Arari, Bacabal, Boa Vista do Gurupi, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Cachoeira Grande, Cantanhede, Carutapera, Colinas, Conceição do Lago Açu, Formosa da Serra Negra, Governador Nunes Freire, Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Matões do Norte, Monção, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Peri Mirim, Pindaré-Mirim, São João do Sóter, São Roberto, Satubinha, Trizidela do Vale, Tufilândia e Tuntum.

Santa Inês, que faz parte da região do Vale do Pindaré, decretou estado de calamidade pública.

O município de Barreirinhas solicitou ajuda ao Governo do Maranhão para reduzir os impactos da chuva.

Para esta sexta-feira (10), são esperadas chuvas fortes pelo menos nas cidades de Araioses e Turiaçu, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil do Maranhão informou que famílias estão sendo auxiliadas por suas coordenadorias, que prestam pronta resposta nessas situações. Moradores de áreas de risco estão sendo retirados de suas residências para garantir a segurança da população.

