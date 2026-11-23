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BRASIL Chuvas deixam 34 desalojados e um desaparecido em São Paulo Temporal na noite de domingo causou estragos na cidade

A cidade de São Paulo foi atingida por fortes chuvas na noite deste domingo (22) e madrugada de segunda-feira (23). Por volta das 18h, houve uma precipitação pluviométrica que causou alagamentos em vias públicas e residências. De acordo com a Defesa Civil do estado, 34 pessoas ficaram desalojadas no bairro da Penha, na zona leste, e uma mulher desapareceu após cair em um rio na Vila Monumento, na zona sul.

Na Penha, a força da chuva causou o desabamento de um muro de contenção e da escadaria de acesso a duas residências, na Rua Malacacheta. A queda do muro comprometeu a estrutura dos dois imóveis.

As casas foram interditadas preventivamente após visita técnica da Coordenadoria Municipal de Proteção e da Defesa Civil. Na primeira casa moravam 14 pessoas que foram encaminhadas para o domicílio de familiares. Na segunda residência viviam 20 pessoas e a proprietária se comprometeu a encontrar outro local seguro para os inquilinos.





Na Vila Monumento, uma mulher não identificada caiu no Rio Tamanduateí e foi arrastada pela correnteza. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas e fez buscas ao longo de toda a extensão do córrego, mas não conseguiu localizar a vítima. Os bombeiros retomaram os trabalhos nesta manhã.

Outro caso ocorreu na zona sul de São Paulo, no bairro do Jabaquara. Um homem, uma mulher e uma criança foram arrastados para um rio, na Rua Baldomero Fernandes.

Para prestar socorro às vítimas, o Corpo de Bombeiros mobilizou cinco viaturas. Após receberem o atendimento inicial, a família foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento Jabaquara, onde continuam sob assistência médica.

Segundo a Defesa Civil, nesta segunda-feira (23) o tempo segue instável em todo o estado de São Paulo, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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