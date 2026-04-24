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RECIFE Chuvas deixam áreas de alagamento na avenida Recife; CTTU monta pontos de bloqueio Objetivo da CTTU é controlar o congestionamento e facilitar a passagem de condutores e pedestres pela via

Quem precisa passar pela avenida Recife, importante ligação entre as Zonas Oeste e Sul da capital pernambucana, está enfrentando grandes transtornos na manhã desta sexta-feira (24). Em imagens aéreas cedidas à reportagem, é possível ver vários pontos de alagamento na via deixados pelas chuvas na noite da quinta-feira (23), fato que atrasa a vida tanto de condutores, quanto de pedestres.

Por conta dessas áreas de alagamento, inclusive, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou pontos de bloqueio no cruzamento da Rua Aderbal de Melo com a avenida Recife e na avenida Cap. Gregório de Caldas com a avenida Recife.

O objetivo da CTTU é controlar o congestionamento e facilitar a passagem de condutores e pedestres pela via. Não foi informada, no entanto, a melhor rota para os veículos e transeuntes adotarem. A autarquia disse apenas que relataria em caso de atualizações.

A avenida Recife, assim como outros pontos da cidade, ficou alagada após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e outras áreas do estado na noite da quinta-feira (23).

Chuvas no Recife

Recife foi, inclusive, o segundo município mais afetado pelas chuvas no estado nas últimas 24 horas. O maior acumulado da cidade foi de 97,91 mm, atrás apenas do Cabo de Santo Agostinho, que teve volume de 106,84 mm. Os dados são do Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e foram acessados às 9h42.

Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, segue em alerta laranja de chuvas moderadas a fortes até às 13h desta sexta-feira (24).

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