precipitações Chuvas deixam avenidas do Recife em situação crítica nesta quarta-feira (5) Segundo a Apac, deve continuar chovendo, ao longo do dia

Fortes chuvas atingem diversas regiões pernambucanas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (5). As precipitações, que são fortes, causam imprevistos à população e deixam as principais avenidas do Grande Recife em situação crítica.

O cruzamento das avenidas Cruz Cabugá e Norte, em Santo Amaro, Centro do Recife, está entre as vias mais afetadas da cidade. O canteiro central, que chega a medir 30 centímetros, foi tomado pela água. Diversos motoristas pararam, no meio da pista, temendo danos aos veículos.

O motorista José Gomes, de 64 anos, enfrentou dificuldades com a caminhonete que trabalha. Ele precisou empurrar o veículo, que demorou mais de 30 minutos para tornar.

“É muita água, muita chuva. A gente não consegue mais rodar no centro da cidade. Qualquer chuvinha alaga tudo. Essa caminhonete, se a gente forçar muito, ela para e pode danificar motor e tudo mais. Então, a gente teve que passar com ela desligada, senão o prejuízo é grande”, disse ele.

Já o engenheiro mecânico Lucas Gabriel, de 27 anos, parou o carro dele, também no meio da via, com receio de perder motor ou outros equipamentos. Ele dirige um Ka, que, mesmo sendo um veículo moderno, pode sofrer danos, em decorrência das fortes chuvas.

“O meu carro está bom, mas eu preferi não arriscar para não danificar. Já comuniquei ao pessoal da empresa e eles estão cientes da nossa realidade. Agora é aguardar, para ver se a maré baixa um pouco. Vamos ver se melhora a situação aqui”, comentou.

A dona de casa Gilvania dos Santos mora em Camaragibe. Ela ficou em pé em cima de um banco, numa parada de ônibus, esperando a chuva passar.

“Estou aqui há cinco horas em cima desse banco. Não consigo ir para casa. Estou desesperada. Moro em Camaragibe e não sei o que fazer”, disse ela, chorando.

Arvore cai e causa transtornos

Mais na frente, no cruzamento da Rua Conselheiro Portela com a Avenida Rosa e Silva, uma árvore caiu em cima de um carro, causando transtornos aos motoristas.

O semáforo também foi atingido, no local. O trânsito é lento na via que dá acesso a bairros das zonas Norte e Oeste.

Michael Holanda, de 24 anos, dirigia o veículo que pertence a uma empresa de construção. Assustado, ele preferiu não gravar entrevistas. O motorista tinha um acompanhante, no momento do incidente. Nenhum dos dois foi ferido.

Até o momento, a empresa que ele presta serviço não deu assistência ao profissional. Ele trabalha na construção de uma sorveteria, na Rua Amélia, próximo de onde aconteceu a situação.

Previsão Apac

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas devem continuar, ao longo desta quarta-feira. Segundo o órgão, o acumulado de chuvas das últimas 24h é:

Camaragibe: 100,4 mm

Abreu e Lima: 91,9 mm

São Lourenço da Mata: 65,4 mm

Itapissuma: 56,8 mm

Itaquitinga: 52,7 mm

A Apac alterou o grau de alerta sobre as chuvas, na noite da última terça (4). Antes, o comunicado era em ‘estado de observação’, passando, assim, para ‘estado de atenção’ para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste.

Maré

Segundo a Tábua de Marés, o mar alcançou o pico, às 9h32, chegando a 1,9 metros. O nível abaixa, novamente, às 15h54, chegando a 0,6 metro.

