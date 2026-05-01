Chuvas deixam mãe e filha soterradas e oito pessoas desabrigadas na RMR, aponta Defesa Civil

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As fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (1º) deixaram duas pessoas soterradas e oito desabrigados na Região Metropolitana do Recife, segundo recente balanço divulgado pela Defesa Civil do estado.



Em Olinda, no bairro Passarinho, um deslizamento de barreira seguido do desabamento de um imóvel deixou duas pessoas soterradas - mãe e filha -, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuam no resgate.



Já em Paulista, no bairro Jardim Paulista Baixo, um deslizamento atingiu uma residência e provocou o desalojamento de oito pessoas, que foram encaminhadas para casas de familiares.

Outras ocorrências também foram registradas em diferentes municípios da RMR. Em Olinda, na área do Córrego do Abacate, houve deslizamento de barreira, mas sem danos humanos ou materiais. No município de Abreu e Lima, foram contabilizados episódios de queda de árvore, alagamento e deslizamento de massa, mas sem registro de vítimas.



De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, os altos índices pluviométricos seguem sendo monitorados de perto, com equipes de resposta em campo para acompanhar a situação e prestar assistência à população. O órgão reforça a importância de que moradores sigam as orientações de segurança e acionem os serviços competentes em caso de emergência.

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