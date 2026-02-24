Ter, 24 de Fevereiro

SÃO PAULO

Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

Cidades do litoral paulista têm situação caótica nas últimas 24 horas

Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista - Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram

O litoral do estado de São Paulo foi fortemente atingido por uma tempestade que provocou desabamentos, deslizamentos e desabrigados nas últimas 24 horas em várias cidades.

Peruíbe é o município mais atingido com 56 milímetros (mm) de água acumulados em um dia. A cidade teve alagamentos e mais de trezentas pessoas desabrigadas, além de cerca de 100 desalojadas. Não há vítimas.

Nos últimos três dias, a cidade teve mais de 280 milímetros de chuva acumulados, segundo a Defesa Civil. A prefeitura decretou situação de emergência.

Caraguatatuba também recebeu grande quantidade de chuvas e vendavais. Há vários pontos de alagamento em vias públicas e 12 imóveis foram afetados. No entanto, não há desalojados, desabrigados e vítimas.

Deslizamento de terra
A cidade de Ilhabela, que também teve muita chuva e vendavais, registrou deslizamento de terra e falta de energia elétrica durante algumas horas. Não há vítimas ou desabrigados.

Em Guarujá, houve queda de árvores e deslizamentos. Mongaguá sofreu com transbordamento de rios e várias ruas inundaram. Cerca de 800 imóveis foram afetados.

Ubatuba, que teve duas mortes na noite de sábado devido a um naufrágio provocado pelo mau tempo, sofreu nas últimas 24 horas com deslizamentos, queda de árvores, alagamento de rodovia, enxurradas e transbordamento de córregos.

Ao todo, 407 casas e quatro escolas foram afetadas. A cidade tem seis pessoas desalojadas. O município recebeu 54 milímetros de água acumulados em um dia.

