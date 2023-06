Chuvas deixam pontos de alagamentos e causam transtornos nesta sexta (30)

A- A+

As fortes chuvas da madrugada e início da manhã desta sexta-feira (30) causaram vários pontos de alagamento na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Entre os locais onde há água acumulada, de acordo com o Centro de Operações do Recife (COP) e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da capital (CTTU), estão as avenidas Eng. Abdias de Carvalho, na Zona Oeste; e a Antônio de Góes, na Zona Sul.



Confira os pontos de alagamento:

- Avenida Dr. José Rufino;

- Avenida Eng. Abdias de Carvalho;

- Avenida Agamenon Magalhães;

- Avenida Visconde de Albuquerque, próximo à rua Benfica;

- Avenida Prof. Moraes Rego;

- Avenida Recife, próximo à rua Presidente Dutra;

- Rua Imperial, próximo à rua Pacatuba;

- Rua do Acre;

- Avenida Antônio de Góes;

- Avenida Dois Rios, próximo ao Sesi;

- Avenida Norte, ao lado da Jacaúna Móveis;

- Largo do Cabanga, sentido Pina.

Na noite dessa quinta-feira (29), a Apac emitiu um alerta meteorológico de "Estado de Atenção", prevendo chuvas de moderadas a ocasionalmente fortes para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (30).

Veja também

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de alerta, e prefeitura orienta evitar deslocamentos