ZONA NORTE Chuvas: duas mulheres morrem vítimas de queda de barreira no Recife Mortes foram confirmadas pela Prefeitura do Recife, que informou que este já é o fevereiro mais chuvoso da história da Capital pernambucana

Duas mulheres morreram, nesta quinta-feira (6), após a queda de uma barreira no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife.

As mortes foram confirmadas pela Prefeitura do Recife, que informou que este já é o fevereiro mais chuvoso da história da Capital pernambucana.

Segundo a prefeitura, a barreira atingiu a residência onde as duas estavam. Com estas duas mortes, o Recife totaliza quatro óbitos por conta dos efeitos causados pelas chuvas.

Na quarta-feira (5), um homem morreu na Boa Vista por suspeita de choque elétrico e outro no bairro da Estância, após ser arrastado pela correnteza de um canal que transbordou.

O Recife segue em alerta máximo por conta das chuvas.



Segundo o prefeito, equipes da Defesa Civil, da Assistência Social e do Corpo de Bombeiros estão no local para prestar o suporte aos familiares.

