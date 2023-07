A- A+

As chuvas devem continuar de moderadas a fortes durante o final de semana, de acordo com a tendência de precipitação divulgada nesta sexta-feira (7) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



O informativo alerta para a continuidade das chuvas com maior intensidade na Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul, durante o sábado (8) e domingo (9).



Já para os dias seguintes, a tendência é de diminuição das chuvas. Na segunda-feira (10), as precipitações devem ser de fracas a moderadas na RMR e Mata Sul, e fracas nas demais regiões.





Confira tendência de chuvas para Pernambuco nos próximos dias, de acordo com a Apac:

Sábado (8)

Região Metropolitana - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão - Fraca a moderada

Domingo (9)

Região Metropolitana - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão - Fraca

Segunda-feira (10)

Região Metropolitana - Fraca a moderada

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca

Sertão - Fraca

Terça-feira (11)

Região Metropolitana - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca

Agreste - Fraca

Sertão - Sem chuva

Quarta-feira (12)

Região Metropolitana - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca

Agreste - Fraca

Sertão - Sem chuva.

Veja também

Guerra Zelensky se reúne com o presidente turco em viagem para pressionar a Otan