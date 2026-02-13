A- A+

CHUVA NO CARNAVAL Chuvas devem diminuir, e programação do Carnaval no Recife nesta sexta-feira (13) está mantida COP colocou a cidade em estágio de atenção. Apac contabilizou mais de 50 mm de chuvas em seis horas

As fortes chuvas que caem na tarde desta sexta-feira (13) no Recife não irão alterar a programação do Carnaval da cidade, segundo anunciou a prefeitura.

Em comunicado, a gestão municipal anunciou que o Centro de Operações do Recife (COP) colocou a cidade em estágio de atenção às 12h50 após identificar ocorrências com alterações na rotina urbana por causa das condições meteorológicas.

Em seis horas contabilizadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) até 15h, o Recife acumulou 53,2 mm de chuvas.

Apesar disso, reforça o COP, a tendência é de redução nas chuvas nas próximas horas, o que motivou a decisão pela permanência da programação oficial de Carnaval na cidade, que entra nesta sexta-feira no segundo dia.

No palco principal, o do Marco Zero, por exemplo, a programação começa às 16h com desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial. Em seguida, a noite segue com Maestro Spok e convidados, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

