CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas devem diminuir na tarde desta sexta-feira (16), exceto pelo Sertão e Agreste, diz Apac Na Região Metropolitana do Recife, expectativa é de clima nublado durante o resto do dia, mas sem precipitações fortes

Após madrugada de fortes chuvas e ventanias nesta sexta-feira (16), a previsão para a parte da tarde na Região Metropolitana do Recife (RMR) é de diminuição das precipitações. Em contato com a Folha de Pernambuco, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) confirmou que apenas áreas do Sertão e Agreste do Estado devem sofrer mais ao longo do dia.

"As chuvas e as ventanias vão diminuir na parte da tarde na Região Metropolitana. Se ocorrerem chuvas, elas devem ser moderadas ou fracas. Ainda assim, deve seguir um clima mais nublado durante o restante do dia. A previsão é que chova mais forte no Sertão e Agreste, na parte da tarde, já que essas zonas estão em período de chuva", explicou o meteorologista da Apac, Hailton Dias.

O motivo da previsão é a diminuição significativa das chuvas nas últimas três horas. De acordo com o meteorologista, no período, na RMR, choveram apenas 7 mm. Já na Mata Sul de Pernambuco, foram 10 mm. "Na última hora, por exemplo, choveu praticamente nada no Estado, exceto por 1 mm na Mata Sul", explicou.

Por volta das 2h, a Apac emitiu alerta laranja — de nível intermediário — indicando “chuvas moderadas e pontualmente fortes” na capital pernambucana e nas três regiões. Até o momento, na RMR, já foram registrados pontos de alagamento e quedas de árvores por conta das fortes ventanias.

