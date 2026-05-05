A- A+

Pernambuco Chuvas devem diminuir na quarta (6) e quinta (7) e intensificar ao longo da semana, aponta Apac São aguardadas chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, na quarta

A intensidade das chuvas deve diminuir em Pernambuco na quarta (6) e quinta-feira (7), de acordo com a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

São aguardadas chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, na quarta.



A tendência segue a mesma na quinta-feira, exceto para o Sertão de São Francisco que não deve registrar precipitações. Em Fernando de Noronha, a intensidade deve ser moderada.

Chuva moderada também é prevista para a sexta-feira (8) na RMR e Mata Norte, além de fraca a moderada na Mata Sul e Agreste.

Há indicação de chuva no sábado (9), quando deve ser registrada intensidade moderada na RMR e Matas Norte e Sul. Também é previsto de modera a fraca no Agreste e em Fernando de Noronha.

Já no domingo (10), a tendência é de chuva moderada na RMR, Matas Norte e Sul, e Agreste. Para o Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, são aguardadas chuvas de fraca a moderada.

Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:

Quarta-feira (6)

Região Metropolitana do Recife - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca

Agreste - Fraca

Sertão de Pernambuco - Sem chuva

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada

Quinta-feira (7)

Região Metropolitana do Recife - Fraca

Mata Norte - Fraca

Mata Sul - Fraca

Agreste - Fraca

Sertão de Pernambuco - Sem chuva

Sertão de São Francisco - Sem chuva

Fernando de Noronha - Moderada.

Sexta-feira (8)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Sem chuva

Sertão de São Francisco - Sem chuva

Fernando de Noronha - Moderada

Sábado (9)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca

Sertão de São Francisco -Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada

Domingo (10)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca a moderada

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.



Veja também