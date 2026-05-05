Chuvas devem diminuir na quarta (6) e quinta (7) e intensificar ao longo da semana, aponta Apac
São aguardadas chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, na quarta
A intensidade das chuvas deve diminuir em Pernambuco na quarta (6) e quinta-feira (7), de acordo com a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
São aguardadas chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, na quarta.
A tendência segue a mesma na quinta-feira, exceto para o Sertão de São Francisco que não deve registrar precipitações. Em Fernando de Noronha, a intensidade deve ser moderada.
Chuva moderada também é prevista para a sexta-feira (8) na RMR e Mata Norte, além de fraca a moderada na Mata Sul e Agreste.
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Há indicação de chuva no sábado (9), quando deve ser registrada intensidade moderada na RMR e Matas Norte e Sul. Também é previsto de modera a fraca no Agreste e em Fernando de Noronha.
Já no domingo (10), a tendência é de chuva moderada na RMR, Matas Norte e Sul, e Agreste. Para o Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, são aguardadas chuvas de fraca a moderada.
Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Quarta-feira (6)
Região Metropolitana do Recife - Fraca
Mata Norte - Fraca
Mata Sul - Fraca
Agreste - Fraca
Sertão de Pernambuco - Sem chuva
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada
Quinta-feira (7)
Região Metropolitana do Recife - Fraca
Mata Norte - Fraca
Mata Sul - Fraca
Agreste - Fraca
Sertão de Pernambuco - Sem chuva
Sertão de São Francisco - Sem chuva
Fernando de Noronha - Moderada.
Sexta-feira (8)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Fraca a moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Sem chuva
Sertão de São Francisco - Sem chuva
Fernando de Noronha - Moderada
Sábado (9)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca
Sertão de São Francisco -Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada
Domingo (10)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca a moderada
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.