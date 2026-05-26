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PERNAMBUCO Chuvas devem diminuir na RMR e Zonas da Mata Sul e Norte ao longo desta terça (26), diz Apac Regiões estão em alerta amarelo da agência para pancadas de chuva com intensidade moderada

As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Sul e Norte de Pernambuco desde a madrugada desta terça-feira (26) devem diminuir no restante do dia. A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgada em novo comunicado publicado nas redes sociais.

As regiões estão em alerta amarelo da agência para pancadas de chuva com intensidade moderada, em aviso que segue válido até o fim do dia. Desde a madrugada, as cidades registraram um volume maior de água do que o normal, que chegaram, inclusive, a causar pontos de alagamento, inclusive no Recife.

As chuvas acontecem por conta de atuação de uma confluência dos ventos em baixos níveis que favorece a formação de nuvens.

"Desde ontem, Pernambuco está passando por um sistema meteorológico que está causando chuvas com volumes moderados na madrugada e início da manhã. Nossos maiores registros foram aqui na Região Metropolitana, com 43 mm no Recife e 30 mm em Olinda", explicou o meteorologista da Apac Thiago do Vale.

Com a atualização, a Apac prevê uma normalização do fenômeno. Ainda que com intensidade mais fraca, no entanto, a chuva deve continuar isoladamente nas regiões.

"A previsão para o restante do dia é a diminuição dessas intensidades, porém as chuvas devem continuar de forma espaçosa e fraca à tarde e à noite", completou o meteorologista.

Onde mais choveu

O Recife é a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas, com um volume de 50,31 mm. A lista segue com Tamandaré (42,8 mm), São José da Coroa Grande (41,8 mm), Jaboatão dos Guararapes (34,4 mm), Barreiros (33,12 mm) e Camaragibe (31,19 mm). Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 12h47.

A capital pernambucana também registrou diversos pontos de alagamento na avenida Caxangá, nos bairros da Iputinga, Madalena e Várzea, além da avenida Mascarenhas de Morais e outras importantes vias.

Chuva deve diminuir nos próximos dias

Para os próximos dias, a previsão da Apac também é de diminuição do volume de chuvas.

Já nesta quarta (27), a expectativa é de precipitação fraca a moderada (10 a 30 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste e em Fernando de Noronha, a chuva deve ser fraca (2 a 10 mm), e no Sertão não deve chover.

Confira a previsão completa abaixo:

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