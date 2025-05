Chuvas devem seguir em Pernambuco pelos próximos dias

A- A+

Em meio às chuvas que assolam Pernambuco desde quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu até o fim da noite deste sábado (17) o alerta laranja de chuvas para o Estado. O aviso do órgão, com grau de severidade de "perigo", aponta volume de água de até 100 milímetros ao longo do dia em toda a faixa litorânea. Entre os riscos potenciais destacados estão a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Para o domingo (18), de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), com a chegada de um novo sistema meteorológico, a previsão é de um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva na faixa leste de Pernambuco. Além da Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e parte do Agreste deverão ser atingidos.

Ainda de acordo com a Apac, para a segunda-feira (19), a expectativa é de que o sistema se intensifique. Assim, com o aumento do volume de chuvas, será exigida atenção redobrada por parte da população, principalmente em áreas vulneráveis a deslizamentos e alagamentos.

Na capital, o Centro de Operações do Recife (COP) informou que o total acumulado das chuvas em alguns pontos da cidade se aproximaram de 250mm em 48h, mais de 80% da média histórica do mês de maio neste século, que é de 286mm.

Entre o meio-dia e 18h desta sexta-feira (16) foram registradas precipitações que chegaram a 41mm no pluviômetro do Torreão. Devido ao agravamento das chuvas, as aulas da rede municipal de Educação e os serviços não essenciais do município foram suspensos.

Diante de algumas ocorrências e alteração na rotina urbana, como alagamentos e congestionamentos, causados pelas chuvas, o Recife retornou, no início da tarde da sexta-feira, ao estágio de Atenção.

Durante ronda feita pela reportagem, a Folha de Pernambuco registrou grande acúmulo de água nas Avenida do Forte, Rua Imperial, Estrada dos Remédios, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Recife e Avenida Doutor José Rufino. Em todos estes locais, motoristas e pedestres encontraram dificuldades para trafegar.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, o abrigo do CSU Bidu Krause e os abrigos emergenciais do Arruda e da Igreja Batista do Caçote estão abertos para atender às pessoas em situações de risco. As equipes municipais estão monitorando as chuvas e o órgão pode ser acionado pelos telefones 0800-081-3400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

Já em Jaboatão dos Guararapes, a Defesa Civil do município saiu do estado de Atenção e decretou estado de Alerta até às 8h deste sábado, por conta das últimas ocorrências. Entre às 6h e 18h desta sexta-feira, choveu 77 milímetros na cidade, sem o registro de vítimas. Foram atendidos 73 chamados, sendo a maioria solicitação de lonas plásticas. Deslizamentos de barreiras, alagamentos, quedas de encostas e o transbordamento de canais e córregos também foram registrados.

A Defesa Civil de Jaboatão avisou que, em caso de emergência, a população poderá entrar em contato pelos telefones: (81) 99195.6655 (WhatsApp) e 0800-281-2099. O atendimento é 24h.

Em última atualização divulgada antes da publicação desta matéria, a Defesa Civil de Paulista informou que foram registradas, entre os começos das noites da última quinta e desta sexta-feira, 80 milímetros de chuvas. Foram atendidas mais nove solicitações relacionadas às condições climáticas, sendo sete pedidos de vistoria em edificações e duas para colocação de lona. Ao todo, 41 ocorrências foram realizadas desde o início do monitoramento.

As vistorias estão sendo organizadas por programação de bairros, com prioridade para os casos mais urgentes. A Defesa Civil reforça que todas as demandas estão sendo acompanhadas pelas equipes de plantão. O município reforça que moradores que se sentirem inseguros devem permanecer em suas residências, especialmente no período da noite.

Em caso de dúvidas e solicitações, a Defesa Civil de Paulista pode ser acionada através do número 153 ou do WhatsApp (81) 99784-0270. O Centro Integrado de Segurança (CIS) também está à disposição no telefone (81) 3371-7992.

Em Olinda, a prefeita Mirella Almeida reuniu o secretariado para definir novas ações de olho no final de semana. Todo o efetivo da Defesa Civil, limpeza urbana e drenagem seguirá trabalhando ao longo do sábado. O município entrou em estágio de Atenção. Da quarta-feira até às 17h desta sexta, a cidade registrou 228 milímetros de chuva.

As aulas da rede municipal permaneceram suspensas. Na cidade, a Defesa Civil atendeu a chamados de moradores para colocar lonas em trechos de barreiras nos bairros de Caixa D'Água e Águas Compridas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Olinda pelos números 0800-081-0060 e (81) 99266-5307 (apenas WhatsApp).

Choque

Ainda em Olinda, um homem levou um choque elétrico, na PE-15, ao encostar em um poste. A vítima sobreviveu após populares terem usado pedaços de madeira para lhe salvar.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informa que uma equipe realizou o atendimento pré-hospitalar ao rapaz de 35 anos de idade e o conduziu a uma unidade hospitalar - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda -, consciente e orientado.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o seu estado de saúde.

