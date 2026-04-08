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Chuvas devem ser fracas e isoladas para esta quinta-feira (9) em Pernambuco, segundo a Apac

A redução no volume das chuvas já se inicia nesta quarta-feira (8)

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Chuvas fortes atingiram cidades de Pernambuco desde a terça-feira (7)Chuvas fortes atingiram cidades de Pernambuco desde a terça-feira (7) - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Após um período de chuvas intensas e atividades suspensas devido a riscos de alagamentos e acidentes, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou que as precipitações na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata devem ser fracas e isoladas nas próximas 24 horas. 

Chuvas fortes atingiram cidades de Pernambuco desde a terça-feira (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nas últimas 24 horas, as cidades que registraram maior volume de chuvas foram Itamaracá (79mm), Itapissuma (76,4mm), Camaragibe (71,35mm) e Ipojuca (64,32mm). 

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Com a previsão, as cidades devem conseguir garantir um melhor escoamento e redução nos riscos de acidentes relacionados às chuvas. 

Segundo a Apac, no Agreste e Sertão do Estado, há possibilidade de pancadas isoladas com intensidade de fraca a moderada. Para o Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva. 
 

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