A- A+

Tragédia Chuvas e neve deixam pelo menos 49 mortos na África do Sul Eventos climáticos extremos começaram no final de semana e ainda devem perdurar pelos próximos dias, segundo autoridades

Fortes chuvas e tempestades de neve deixaram pelo menos 49 mortos e centenas de desabrigados na África do Sul.

O número, divulgado pelo governo local nesta quarta-feira, corresponde ao período iniciado no último sábado, quando os eventos climáticos extremos começaram, e só leva em conta mortes na província do Cabo Oriental, no leste do país.

Entre os mortos, estão quatro crianças que estavam em um ônibus escolar que foi arrastado pela água perto da cidade de Mthatha, no Cabo Oriental. A polícia local ainda realiza buscas pelos outros nove passageiros do veículo.

Segundo autoridades sul-africanas, a região, que chegou a ser foco de alagamentos e deslizamentos, segue em estado de alerta, apesar de melhora nas condições do tempo.

Por conta da neve e do grande volume de chuva, diversas regiões do país decidiram fechar as rodovias e estradas de grande circulação, que tiveram que ser restauradas.

Em um comunicado divulgado pela rede social X, a empresa pública de energia elétrica Eskom, que fornece 95% da eletricidade do país, afirmou que o tempo causou grandes quedas de luz, mas que está trabalhando para solucionar o problema.

O serviço meteorológico da África do Sul estipula que as condições extremas do inverno devem continuar até o meio da próxima semana.

Em um comunicado, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou considerar as condições do inverno uma "ameaça", e acrescentou que o governo está "fazendo o necessário para enfrentar as crises à medida que ocorrem".

Em resposta às tempestades, o Ministro de Governança Cooperativa e Relações Tradicionais da África do Sul, Velekosini Hlabisa, convocou uma reunião especial do Comitê Intergovernamental de Gestão de Desastres (ICDM), órgãoJohannesburgo que reúne representantes de governos municipais e provinciais e lideranças dos dois maiores grupos étnicos do país.

Veja também