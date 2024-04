Chuvas em Dubai foi equivalente ao que os Emirados Árabes recebem em dois anos

A- A+

As incomuns chuvas torrenciais em Dubai causaram inundações nas modernas rodovias e caos no aeroporto na quarta-feira (17), depois que uma tempestade provocou um recorde de precipitação.

Os 254 milímetros de chuva, equivalentes às precipitações que os Emirados Árabes Unidos (EAU) recebem em dois anos, geraram um congestionamento monumental nas rodovias de seis pistas e um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah, informou a polícia.

Os meios de comunicação oficiais relataram que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971.

Inundações nas em Dubai

(16.04.2024) pic.twitter.com/dEWY8RbLz8 — André GAP (@AndreGA_Pe) April 16, 2024

As autoridades recomendaram aos passageiros que não se deslocassem para o Aeroporto de Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade, pois os voos continuam com atrasos e alguns estão sendo desviados.

A tempestade atingiu os Emirados e o Bahrein desde a noite de segunda-feira, depois de passar por Omã, onde deixou 18 mortos.

Leia também • Chuvas torrenciais provocam caos e inundações em Dubai

A climatologista Friederike Otto, especialista em avaliar o papel das mudanças climáticas em fenômenos meteorológicos extremos, disse à AFP que é "muito provável" que o aquecimento global tenha piorado as condições da tempestade.

Chuva "me assusta"

Os principais centros comerciais Dubai Mall e Mall of the Emirates sofreram inundações, e a água chegou até a altura dos tornozelos em pelo menos uma estação do metrô de Dubai, de acordo com imagens postadas nas redes sociais. Algumas estradas ruíram, comunidades residenciais foram atingidas por fortes inundações e muitos moradores relataram vazamentos em telhados, portas e janelas.

As escolas foram fechadas nos Emirados Árabes Unidos e deverão permanecer fechadas na quarta-feira, quando estão previstas novas tempestades. O governo de Dubai também estendeu o trabalho remoto para seus funcionários até quarta-feira.

a conference in festival city pic.twitter.com/NBgAY4tMg0 — Charles Read (@chatwithcharles) April 16, 2024

Algumas áreas do interior dos Emirados Árabes Unidos registaram mais de 80 milímetros de chuva durante as 24 horas até às 8h (3h em Brasília), aproximando-se da média anual de cerca de 100 mm. O Bahrein, a noroeste dos Emirados Árabes Unidos, também foi atingido por fortes chuvas e inundações depois de ter sido atingido por trovões e relâmpagos durante a noite.

"Gosto de brincar na chuva, mas pela primeira vez isso me assusta", disse Ali Hassan, de nove anos, enquanto ajudava sua mãe a tirar a água do lado de fora de sua casa em Manama, capital do Bahrein.

As tempestades atingiram os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e partes do Catar depois de atingir Omã, onde causaram inundações mortais e deixaram dezenas de pessoas isoladas. O corpo de uma criança foi recuperado na terça-feira, elevando o número de mortos para 18, com duas pessoas desaparecidas, disseram autoridades de emergência à Agência de Notícias oficial de Omã.

Nove crianças em idade escolar e três adultos morreram quando seus veículos foram arrastados por enchentes, informou a agência de notícias no domingo (14).

Veja também

segurança Conselho sugere tornozeleira eletrônica como medida protetiva