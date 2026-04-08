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PERNAMBUCO Chuvas em Igarassu deixam Loteamento Agamenon Magalhães completamente alagado nesta quarta (8) Uma das partes mais críticas é a da ponte do Loteamento Agamenon Magalhães, importante via que permite acesso a bairros centrais da cidade

A área do Loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR), está tomada por um grande alagamento nesta quarta-feira (8), em meio às fortes chuvas que atingem a cidade.

Em vídeos que circulam nas redes sociais e compartilhados com a Folha de Pernambuco, é possível ver a gravidade da situação. O nível da água dificulta a vida tanto dos condutores que tentam circular pela área, quanto dos moradores, que se encontram ilhados.

Uma das partes mais críticas é a da ponte do Loteamento Agamenon Magalhães, importante via que permite acesso a bairros centrais da cidade. Em um vídeo, é possível ver a água que corre forte pela via desembocando em uma das laterais da estrutura. Um carro e uma kombi, cobertos até os pneus pelo alagamento, também têm dificuldades de passar pelo local.

Procurada, a Prefeitura de Igarassu informou, por meio de nota, que enviou uma equipe técnica da Secretaria da Cidade à ponte do Loteamento Agamenon Magalhães e outros pontos críticos.

"Eles estão avaliando as estruturas e os impactos da chuva para garantir a segurança dos moradores", completou.

A prefeitura confirmou, ainda, pontos de alagamento mais cedo na área da Feira Pública, no centro da cidade, "devido ao grande volume de precipitação e à maré alta". "O Centro Integrado de Operações de Igarassu (CIOPI) confirmou que a área já foi drenada e a situação normalizada", reiterou.

A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE) em busca de mais detalhes sobre as condições estruturais da ponte do Loteamento Agamenon Magalhães. Até a publicação da matéria, não houve retorno, mas o canal segue aberto.

Chuvas em Igarassu

De acordo com o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas seis horas, Igarassu registrou um acumulado de 42,16 mm de chuva. Os dados foram acessados às 12h47.

De acordo com a prefeitura, "mesmo com a forte chuva, não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas no município até o momento". As aulas da rede municipal do período da tarde foram canceladas, enquanto o turno da noite, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ocorrerá normalmente.

A gestão informou ainda que Defesa Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), está nas ruas e atendeu a sete ocorrências até a emissão do comunicado enviado à reportagem.

"Agentes do serviço social também estão monitorando as comunidades de Agamenon Magalhães, Margaret Tatcher e Bela Vista. O objetivo é prestar assistência rápida às famílias que vivem em áreas sujeitas a deslizamentos ou enchentes, caso haja necessidade", finalizou.

Para emergências, a população de Igarassu deve acionar o CIOPI pelo número (81) 99225-2640 ou a Defesa Civil pelo telefone (81) 99460-9073.



Previsão é de mais chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de chuvas intensas para regiões de Pernambuco. Com grau de severidade de "perigo potencial", o comunicado é válido durante toda quarta-feira (8).

Segundo o Inmet, devem ser atingidos a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e parte do Sertão do estado.

Inmet divulga alerta amarelo para Pernambuco e outros estados | Foto: Inmet/Reprodução

Já a Apac tem previsão de chuvas moderadas previstas para esta quarta-feira (8). Além disso, devem ser registradas precipitações na quinta (9), sexta (10) e com maior intensidade no sábado (11) e domingo (12).

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