Chuvas em Igarassu: o drama de quem perdeu tudo e a luta para reconstruir

A- A+

É dramática a situação de quem mora no Loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. As chuvas fortes que atingiram a cidade no último sábado (28) deixaram cenário de caos e o medo estampado no rosto das pessoas. Igarassu foi a cidade onde mais choveu. Foram 162,32 mm, nas últimas 72 horas.

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Chuvas atingiram fortemente a cidade | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ainda nesta segunda-feira (30), dois dias depois das enxurradas, quem passa pela avenida Severino Tavares Uchoa, que é cortada pelo Rio São Domingos, pode ver as marcas deixadas pela enchente, que deixou grandes prejuízos.

A farmácia onde Ione Pereira, de 39 anos, trabalha como atendente ficou completamente alagada. O comércio fica numa galeria elevada. Naquele sábado, segundo ela conta, a água começou a entrar no local às 8h16. Sete minutos depois, a situação já era calamitosa. O prejuízo passa dos R$ 20 mil.

Comércios da Galeria Agamenon sofreram alagamentos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Num piscar de olhos, estava toda aquela água. A gente tentou salvar a mercadoria. O restante, infelizmente, perdeu. Se demorássemos mais aqui dentro, minha colega de trabalho e eu ficaríamos presas. A água não ia deixar a gente abrir a porta [de esteira]. Foi desesperador ter que ficar ilhada num lugar que eu nasci e me criei. Foi a primeira vez que eu vi isso aqui. Naquele momento, eu só pensei nos meus filhos”, descreveu.

Desempregado, Wilson Arthur de Arruda Leite, 38, recebeu, na última sexta-feira (27), a informação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) de que choveria intensamente. Na manhã do sábado, a Defesa Civil orientou a saída imediata daquele local, por ser de risco.

Na residência dele, as águas chegaram na cintura, a quase 1,5 metro. Agora, ele está num abrigo montado pela Prefeitura de Igarassu. O acolhimento funciona em uma área de convivência do Loteamento Agamenon.

“Naquela sexta, a Apac emitiu um alerta de que a chuva seria de 120 milímetros, à noite. Não achamos que seria para tanto. Permanecemos. No sábado, às 6h, a Defesa Civil chegou nos alertando de que o rio poderia inundar. Eu fui ajudar um pessoal que estava mais necessitado. Foi quando veio uma tromba d’água e, cerca de uma hora depois, a água já estava na cintura. Na minha casa, eu não tive como resgatar muita coisa. Os móveis foram simbora. Agora, é batalhar para recuperar”, frisou.

Abrigo da Prefeitura de Igarassu

A estrutura fica localizada na rua Henrique Dias, 204, e abriga, no momento, 18 pessoas que perderam tudo ou quase tudo. Elas recebem as refeições do dia: café da manhã, almoço, lanche e jantar. Dois quartos servem de dormitórios.

O planejamento dos trabalhos foi montado pelo Comitê de Crise da Prefeitura de Igarassu, que envolve diversas secretarias.

“Nós colocamos o plano de ação em prática. Inicialmente, foi aberta para abrigo a Escola Nossa Senhora da Conceição, que fica perto da área mais atingida. Foi feito atendimento médico, testagens, exames, além de um cadastro para encaminhar as pessoas que precisam de um aluguel social, mantendo a segurança delas. Agora, saímos da escola, para que as crianças tenham aula”, relatou a secretária executiva de Desenvolvimento Social, Adna Gomes.

De acordo com o o secretário de Comunicação da cidade, Alex Moriá, a gestão atua com o trabalho preventivo, através das secretarias da cidade, realizando limpeza de canais, canaletas e rios. O Comitê de Enfrentamento às Chuvas funciona com a participação da prefeita, do vice-prefeito e várias secretarias, como a Defesa Civil, fazendo avaliações de campo, instalando lonas, quando necessário, para que haja, geralmente, um trabalho preventivo.

“Nós instalamos cerca de 3.600 metros de lonas antes dessas chuvas. O fluxo, a quantidade de água que caiu aqui, a cidade realmente não comporta, mas o que fazemos efetivamente quando isso acontece? Nós preparamos abrigos para que as pessoas desalojadas possam ser ali adequadamente recebidas e alimentadas, para que toda essa essa nuvem passe. A gente também tem um serviço de aluguel social quando necessário é, quando identificada essa necessidade”, complementou ele.

A Apac explica as chuvas?

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o fenômeno que provocou as chuvas é o sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste, que é muito comum em tempos chuvosos.

Na Mata Sul, a chuva iniciou no período da tarde e no período da noite da sexta-feira, na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte.

As pancadas de moderadas a fortes continuaram na madrugada e manhã do sábado (28), com redução no período da tarde e noite.

Previsão do tempo

Segundo a Apac, a previsão do tempo para esta terça (1º) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade de fraca a moderada, com temperatura máxima de 29ºC e mínima de 22ºC.

Com a palavra, a Prefeitura de Igarassu

Por meio de nota, a gestão municipal declarou que segue em alerta permanente com as equipes e máquinas nas ruas.

Na manhã deste domingo (29), esteve nos pontos críticos afetados pela forte chuva da sexta (27) e do sábado (28).

Foram visitados a ponte do Rio Sao Domingos (em frente à sede da Guarda Municipal), a Ponte do Agamenon, estrada da comunidade Pitanga e a comunidade Margareth Thatcher. A cidade sofreu, com o temporal, inundações nos rios Congrua, Monjope, no Canal do Manancial, Alexis e Açude de Araripe.

Na comitiva da gestão estiveram presentes a Defesa Civil municipal e as secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Projetos Especiais, Comunicação, Cidade, Defesa Cidadã e Governo.

O total de pessoas atingidas pelo temporal na cidade foi de 165 pessoas, muitas já retornaram para as devidas casas ou de famílias.

No último sábado (28), a prefeitura de Igarassu emitiu Decreto de Emergência, por conta da forte chuva, para intensificar as ações de enfrentamento, garantir apoio à população e facilitar o acesso a recursos estaduais e federais.

O que diz a Defesa Civil de Pernambuco

Também por meio de nota, a Defesa Civil do estado informou que prestou apoio ao município de Igarassu. Equipes se deslocaram, no sábado (28) e domingo (29), para dar apoio ao município e à população.

“Foram repassadas orientações ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade para preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, a fim de decretar Situação de Emergência; orientações quanto à solicitação de itens de ajuda humanitária; visitas aos locais afetados, como também ao abrigo estruturado pelo município”, afirmou o órgão.

Veja também