Alerta do Inmet prevê acumulado de chuvas na RMR, Mata e Agreste de Pernambuco até sábado (25)
De acordo com o instituto, são aguardadas chuvas de até 50 milímetros ao longo do dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de acumulado de chuvas para regiões de Pernambuco, válido para esta sexta-feira (24) e ao longo do sábado (25).
Segundo o aviso amarelo de "perigo potencial", devem ser afetados a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste do estado. Também devem ser afetadas partes da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte.
São aguardadas chuvas de até 50 milímetros ao longo do dia. Há baixo risco de alagamento e pequenos deslizamentos nas cidades afetadas.
Para esta sexta-feira (24), há um alerta amarelo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) válido para a RMR e a Zona da Mata de Pernambuco.
O aviso indica pancadas de chuva com intensidade de moderada a pontualmente forte.
Tendência para os próximos dias
Apesar do alerta do Inmet, a tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para chuvas fracas na maior parte de Pernambuco nos próximos dias.
O sábado (25) deve ser de chuva fraca na RMR, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e em Fernando de Noronha. Já no Sertão pernambucano e no Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva.
No domingo (26), a tendência é de chuva fraca na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, o tempo deve permanecer sem chuva.
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Já na segunda-feira (27), a Apac prevê chuva fraca na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.
Na terça-feira (28), o tempo fica estável em todo o estado, sem previsão de chuva em nenhuma das regiões, enquanto na quarta-feira (29) a chuva fraca deve voltar a atingir a RMR, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Fernando de Noronha. No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a tendência não aponta precipitações.
Sábado (25/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Domingo (26/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Segunda-feira (27/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Terça-feira (28/7)
Região Metropolitana do Recife: Sem chuva
Mata Norte: Sem chuva
Mata Sul: Sem chuva
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Quarta-feira (29/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca.