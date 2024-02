A- A+

CHUVAS Chuvas em Pernambuco: Defesa Civil registra 13 desalojados em Garanhuns e mais três em Jaboatão Os municípios de Timbaúba, na Mata Norte, Bom Conselho, no Agreste, e Paulista, Olinda e Abreu e Lima, na RMR, também sofrem com as precipitações; confira o balanço

Fortes chuvas atingem Pernambuco nesta sexta-feira (16), com ventanias e registros de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores em diversos pontos. Por meio de nota oficial, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado revelou que registrou 13 desalojamentos em Garanhuns, no Agreste, e mais três em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Além disso, oito casas ficaram destelhadas em Timbaúba, na Mata Norte, sem feridos.

"A Defesa Civil do Estado permanece em constante contato junto aos municípios para averiguar novas ocorrências, a fim de dar o suporte necessário caso necessitem", diz trecho da nota da Defesa Civil de Pernambuco.

Para além disso, os municípios de Paulista e Olinda, todos da RMR, sofreram com quedas de árvores. Em Abreu e Lima, duas casas também ficaram destelhadas. Há, ainda, um destaque para Bom Conselho, no Agreste, que possui, por conta de uma enxurrada, uma família desalojada no momento. No total, 20 pessoas foram afetadas pelas chuvas na cidade.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o sinal de alerta também é válido para Garanhuns. Além das 13 pessoas desalojadas, "quatro edificações foram interditadas e duas casas desabaram, sem vítimas".

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão de chuvas para esta sexta-feira deve seguir com precipitações moderadas no Agreste e no Sertão do Estado, enquanto no restante de Pernambuco a expectativa é de diminuição do índice pluviométrico.

Confira, abaixo, a nota na íntegra.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado, em contato com os Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil, levantou as seguintes ocorrências, devido às chuvas que iniciaram na madrugada desta sexta-feira (16). No município de Abreu e Lima houve queda de árvores e duas casas ficaram destelhadas, em Paulista e Olinda houve também quedas de árvores, em Jaboatão dos Guararapes três pessoas estão desalojadas, já em Timbaúba oito casas ficaram destelhadas, porém sem danos humanos.

Na cidade de Bom Conselho houve alagamento no local deixando vinte pessoas desalojadas. Em Garanhuns, 13 pessoas estão também desalojadas, 4 edificações foram interditadas e 2 casas desabaram, sem vítimas.

A Defesa Civil do Estado permanece em constante contato junto aos municípios para averiguar novas ocorrências, a fim de dar o suporte necessário caso necessitem.

Veja também

CLIMA Ciclone subtropical ganha força no litoral brasileiro: entenda como ele funciona e os riscos